Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Tapalpa para este lunes 22 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

