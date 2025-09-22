Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 22 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa