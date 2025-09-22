Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 22 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

