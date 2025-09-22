Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 22 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá