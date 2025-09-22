Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 22 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

