Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este lunes 22 de septiembre informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

