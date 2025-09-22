Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 22 de septiembre informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

