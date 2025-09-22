Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 22 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

