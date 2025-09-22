Lunes, 22 de Septiembre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 22 de septiembre anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 23 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

