Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 22 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 18

