Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 22 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se establece, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 18