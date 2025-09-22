Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 22 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara