Hernando Castañeda Córdova asume como diputado federal en la LXVI Legislatura

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, tomó la protesta de ley al empresario jalisciense, Hernando Castañeda Córdova, quien se integra como diputado federal a la LXVI Legislatura.

Este nombramiento se produce tras la aprobación, por votación económica del Pleno, de la licencia indefinida solicitada por el legislador panista Omar Antonio Borboa Becerra, quien se separará del cargo a partir de este 8 de octubre.

Te recomendamos: Avanza discusión del Presupuesto 2026 con diálogo entre todas las fuerzas políticas

CORTESÍA

El ingeniero mecatrónico con más de 15 años de trayectoria en instrumentación industrial, automatización y gestión operativa, Hernando Castañeda, destaca por su experiencia en el desarrollo de centros de distribución, implementación de sistemas ERP y análisis masivo de datos para optimizar procesos.

En el ámbito empresarial, ha sido reconocido por su liderazgo en proyectos de transformación digital, innovación tecnológica y control avanzado de inventarios, entre sus logros en la iniciativa privada se encuentran la expansión de centros de distribución a nivel nacional, la integración de sistemas ERP para mejorar procesos comerciales, logísticos y contables, así como la aplicación de análisis de datos y modelos estadísticos para la planeación y mejora continua.

Uno de los principales desafíos que enfrentará Castañeda en el Congreso será la ley arancelaria, un área en la que cuenta con amplia experiencia.

CORTESÍA

NA