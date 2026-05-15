Este 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en el país con la finalidad de conmemorar la labor que realizan las y los docentes en las escuelas. Sin embargo, este festejo se marchita con las condiciones laborales, económicas y sociales que viven los docentes, que provocan una desmotivación que se refleja en la escasez de docentes y el abandono de la profesión .

Grupos de estudiantes demasiado grandes, salarios bajos, pocas oportunidades de crecimiento, falta de inversión en infraestructura educativa, deterioro en el reconocimiento de los docentes por parte de la sociedad, pérdida de autoridad en el aula y un incremento en los conflictos con los padres de familia, además de los retos que implican las nuevas tecnologías, es a lo que se enfrentan todos los días las y los docentes .

Ilich González, secretario de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señala que el bajo salario es la principal carencia de los docentes y trabajadores de la educación, no obstante los aumentos que han tenido en los últimos años.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), actualmente los maestros que cubren una jornada ganan alrededor de 18 mil 600 pesos mensuales menos impuestos .

"Nosotros creemos que un maestro tendría que acercarse a los tres salarios mínimos; es decir, debería acercarse a ganar 28 mil pesos, por lo que se tiene que trabajar mucho", afirmó.

Ante los bajos salarios, muchos docentes tienen que trabajar dos turnos y capacitarse para poder obtener más ingresos .

El año pasado, los maestros recibieron un incremento del 11 %, del cual el 5 % se destinó directo al salario y el restante en prestaciones. Este 2026, las y los docentes están negociando un incremento del 13 %, el cual deberá ser anunciado este 15 de mayo .

Además del salario, González dijo que es importante revisar cómo está el personal y la infraestructura en las escuelas.

" Jalisco , la verdad es que ha puesto el ejemplo en varios temas , tanto en equipamiento, remodelación de escuelas, entre otros ", apuntó.

Añadió que otra gran preocupación de los docentes tiene que ver con los temas de seguridad social como es la atención médica, el abasto de medicinas para jubilados y docentes que es ofrecido por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Acceder a una vivienda también es otro de los pendientes de los docentes , ya que el sistema de préstamo hipotecario del Ipejal es "engorroso" y complicado, además de que las tasas de interés que maneja el organismo son altas.

El titular de la SEJ, Juan Carlos Flores Miramontes, asegura que en Jalisco hay mejores condiciones para los docentes que en otros estados del país.

Aseguró que el Gobierno de Jalisco se ha preparado para hacerle frente a los incrementos salariales de los docentes, los cuales serán anunciados este 15 de mayo .

"El estado, al tener una tercera parte del sistema que depende económicamente del Gobierno del Estado, ha hecho el aprovisionamiento para poder cubrir este incremento", aseguró.

Añadió que los maestros de Jalisco están bien preparados, aceptan la formación, han aceptado la tecnología que se les ha ofrecido y hay una ruta de perfeccionamiento del sistema con enfoque en la formación y mejoría en las escuelas.

De acuerdo con la SEJ, en el estado existen 85 mil 935 profesores en educación básica y 16 mil 486 docentes en educación media superior; es decir, 102 mil 421 docentes de escuelas públicas y particulares registrados en el ciclo escolar 2025-2026.

Llama IMCO a atender los retos de la docencia en México

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que se deben atender los retos de la docencia para mejorar la educación del país .

"En México no sólo hay escasez de docentes, sino que quienes eligen esta profesión enfrentan condiciones laborales subóptimas que limitan su crecimiento profesional, su formación y, por ende, su capacidad de ejecutar sus funciones básicas dentro de las aulas para una mejor educación", señala el organismo en un análisis realizado con motivo del Día del Maestro en el 2023.

El análisis refiere que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cada profesor de primaria atiende en promedio a 15 estudiantes, y los de educación secundaria atienden a 13; en México los maestros de primaria atienden a un promedio de 24 alumnos y los de secundaria a 16 .

"Esto se traduce en una escasez de los docentes necesarios para cubrir de manera eficiente la demanda de alumnos inscritos en el sistema educativo –sobre todo en primaria– y asegurar la atención requerida para garantizar una educación de calidad. Además, se traduce en mayores cargas de trabajo y responsabilidad para los docentes, lo que puede afectar su desempeño", precisó.

De acuerdo con el IMCO, los docentes se enfrentan a jornadas laborales largas y no reciben salarios competitivos.

" El trabajo de los docentes es extenso y no se limita a las actividades que realizan en el aula . Los profesores destinan tiempo a la preparación de las clases impartidas, la evaluación de sus estudiantes, diálogo con los padres de familia, la revisión de actividades, tareas administrativas y capacitaciones, así como al trabajo colaborativo con otros maestros, como son las planeaciones de grado", indicó.

A pesar de tener jornadas laborales más largas que el promedio de los países que componen la OCDE, la docencia es una de las profesiones menos valoradas . De acuerdo con Compara Carreras, una herramienta digital y gratuita elaborada por el IMCO que analiza el panorama laboral de cada profesión, los docentes ganan en promedio 10 mil 650 pesos mensuales, lo que representa un ingreso 17 % menor comparado con el promedio de personas con carrera profesional, que es de 12 mil 96 pesos mensuales. A pesar de ser una profesión predominantemente femenina, por cada 100 pesos que gana un profesor, una maestra gana 83 pesos. Estos ingresos no son proporcionales a la importancia y nivel de injerencia que los docentes tienen en la competitividad de México .

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Cargamos con mucha responsabilidad

Con más de 22 años de docencia, Lorena Fabiola Castillo Ortiz, una maestra de la escuela Técnica 116 y la Técnica Número 4, ha visto cómo ha evolucionado la educación en los últimos años.

Lorena Fabiola Castillo Ortiz. EL INFORMADOR / J. Velazco

Sus inicios fueron en la Escuela Técnica Número 51 en Santa María del Pueblito, ubicada en el municipio de Zapopan.

"Yo decidí ser maestra porque tenía antecedentes en mi familia y también me lo recomendaron Si yo hubiera sabido que me iba a gustar tanto, lo hubiera hecho desde antes; me gusta mucho mi profesión ", comentó esta maestra.

Castillo Ortiz asegura que, actualmente, los docentes cargan con mucha responsabilidad, ya que, además de la carga de trabajo diaria, tienen que lidiar con algunos alumnos que no tienen la disposición de aprender, pero debe conducirse con orden y respeto, lo que se combina con la falta de sensibilidad de los padres de familia .

"Nos encontramos con esas barreras que los mismos niños ponen, llegan a ser groseros, se nos ponen al tú por tú, dicen que no les podemos hacer nada, no les va a pasar nada; ahí es cuando tenemos un reto muy especial", afirmó.

"Con los padres de familia parece que no están de nuestro lado: no nos apoyan en el porcentaje que nosotros consideraríamos óptimo", añadió.

Castillo Ortiz admite que el salario de los maestros no es suficiente, sin embargo, reconoce que hay estímulos para aquellos docentes que se preparan y se capacitan para obtener un mejor ingreso. "Mi salario es un poco más alto porque estoy en carrera magisterial, promoción horizontal, a lo mejor despunta un poco de la media, pero nunca es suficiente", subrayó.

Adicionalmente, la maestra imparte clases en dos escuelas, en una por la mañana y en la otra por la tarde .

Otro gran reto al que se enfrenta día con día esta maestra es el uso de celulares en los salones de clase. El reglamento indica que está prohibido el uso de teléfonos inteligentes en horas de clase. Los alumnos pueden traer sus dispositivos, pero no usarlos para evitar distractores.

En una escuela, la maestra registra muy pocas incidencias con el uso del celular, pero en otra enfrenta una situación muy difícil.

"Los niños usan más el celular y se los quitamos, luego llegan los papás y nos reprochan que por qué se los quitamos, entonces los niños se sienten defendidos por los papás y es muy complicado estar batallando", concluyó.

A pesar de estas circunstancias, Lorena Fabiola Castillo Ortiz adora su profesión y la disfruta como el primer día que impartió clase hace 22 años .

La transición de la educación ha sido muy complicada

Con 32 años de servicio, Ernesto Flores Espinosa es un maestro de secundaria que ha vivido los últimos procesos de la transición de la educación en México.

Ernesto Flores Espinosa. EL INFORMADOR / J. Velazco

Inició en la Escuela Secundaria Mixta Número 13 en 1984 y actualmente es maestro de la Escuela Secundaria Técnica 140, Turno Matutino, y en la Secundaria Mixta Número 6, Turno Vespertino.

Originario de Ahuacatlán, Nayarit, Flores Espinoza vino a la capital de Jalisco a estudiar en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación con especialidad en Planeación .

Flores Espinosa considera que el principal reto de los docentes es mediar entre los alumnos, los padres de familia y las autoridades educativas cuando se establecen los planes de estudio y programas, además de adaptarse a ellos.

"Desafortunadamente, los cambios de los que administran la educación no han aterrizado en un proyecto transexenal, entonces ha sido una transición muy conflictuada en muchas ocasiones en la adaptación de los programas educativos", mencionó.

Reconoce que la excesiva carga del trabajo, el bajo salario y las condiciones de los maestros no son las mejores .

"No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y el análisis global; México es uno de los países [peor] pagados en la educación cuando debería ser una prioridad . El salario no está acorde con la profesión del docente, nosotros preparamos a los futuros profesionistas", subrayó.

Asimismo, admite que el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos juegan un rol de distracción en las escuelas que los padres han permitido.

"No se trata de restringir las redes sociales o los dispositivos electrónicos; es adecuarnos a las condiciones sociales. Hay que buscar la forma de encontrar un uso positivo, pero toda la tecnología nunca va a superar la necesidad de un docente ", indicó.

El entrevistado también cuestiona la reforma que se hizo al sistema de retiro, ya que afectará los ingresos de los maestros durante su jubilación.

"Hay un desánimo que le genera al trabajador docente la reforma que se hizo al sistema de retiro, ya que nos perjudica de una manera dramática".

Finalmente, Flores Espinosa considera que actualmente los maestros están en un estado vulnerable, ya que se les responsabiliza demasiado, pero gracias a la vocación de servicio, muchos maestros siguen en esta profesión.

Hay que ponerle empatía y amor al trabajo con los niños

Nicolás Cruz Valle quería ser contador público de niño, pero, con el paso del tiempo, se apasionó por la docencia.

Nicolás Cruz Valle. EL INFORMADOR / J. Velazco

Nació en la localidad de San José de Gracia, del municipio de Teocuitatlán de Corona, y se mudó a Guadalajara para estudiar la preparatoria y, al culminar, se fue a estudiar a la normal.

"Cuando terminé, un maestro de sexto grado de primaria que tuve me recomendó que estudiara para ser maestro junto con mi mamá, que fueron los que me impulsaron para dedicarme a la docencia", recordó.

Empezó cubriendo un interinato en Zacoalco de Torres y posteriormente obtuvo una plaza de docente en Teocuitatlán de Corona.

Actualmente, cuenta con dos plazas de docente: una estatal y otra federal; además, imparte clase los sábados .

Por la mañana, labora en la Escuela Primaria Urbana 495 "José María Pino Suárez" y, por la tarde, en la Escuela Federal "Lázaro Cárdenas del Río" y los sábados es maestro de artes y danza en la Escuela Normal de Jalisco.

"Lo que pasa es que no nos alcanza, pero también soy apasionado a la danza y por eso también doy clases los sábados", apuntó.

Nicolás Cruz Valle admite que el principal reto al que se enfrentan los maestros actualmente es el uso de la tecnología y el uso de celulares.

"Hay que equilibrar y no alejarnos tanto porque, por un lado, nos sirve de apoyo para tareas de apoyo e investigaciones y, por el otro lado, afecta porque a veces los trabajos que pedimos son sacados de Internet", afirmó.

Añadió que el uso de la tecnología, por un lado, es benéfico y depende del uso que le van a dar. Por ejemplo, los niños tienen que trabajar con la supervisión de los adultos y los jóvenes bajo su propia conciencia, que los trabajos que entreguen sean reales y que ellos lo escriban .

Cruz Valle asegura que le apasiona estar frente a un salón de clases, además de combinarlo con los libros de texto y el plan de estudios. "Hay que ponerle empatía y amor al trabajo con los niños", sostuvo .

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¿Desde cuándo se conmemora el Día del Maestro?

La conmemoración del Día del Maestro se realiza desde 1918 . Un año antes, el entonces presidente del país, Venustiano Carranza, firmó el decreto para establecer la fecha como la oficial.

Esta decisión fue tomada debido a que anteriormente dos diputados, Benito Ramírez y Enrique Viesca, presentaron la iniciativa ante el Congreso de la Unión. Pensaron que era necesario encontrar una manera para que todo el país agradeciera a los docentes por la labor que realizaban. El día se estableció porque además coincidía con la toma de Querétaro en 1867, en la que el Ejército Republicano ingresó a la ciudad y logró capturar al emperador español Maximiliano de Habsburgo y a sus seguidores .

Además, el día también coincidía con otra fecha relacionada con la educación. El 15 de mayo, el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de La Salle como el patrono universal de todos los educadores. Lo anterior, debido a que San Juan Bautista, teólogo y pedagogo, se dedicó toda su vida a preparar a maestros que enseñaran a hijos de artesanos y niños marginados que no tenían acceso a la educación .

Estadísticas

Educación básica

Número de alumnos en Educación Básica: Un millón 573 mil 743

Número de docentes en Educación Básica: 85 mil 935

Escuelas: 14 mil 234

Se incluyen públicas y privadas.

Deserción escolar

Abandono escolar en primaria: 0.58

Abandono escolar en secundaria: 4.18

Abandono escolar en media superior: 12.67

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