El pasado 14 de mayo, se registró una explosión en la plaza principal del municipio de Amatitán, Jalisco , durante la celebración de las fiestas patronales. Autoridades pertenecientes a la corporación de Protección Civil del estado reportaron heridos y el fallecimiento de una mujer . Las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica a hospitales de Tequila y Magdalena.

Fiestas patronales terminan en tragedia

Durante la noche y madrugada del jueves, se registró un siniestro en la plaza principal de Amatitán, durante el desarrollo de las fiestas patronales, luego de que "un buscapié o chispa" desprendida de un torito de pirotecnia alcanzara un puesto de comida donde se encontraba un cilindro de gas LP, generándose una explosión.

De acuerdo con las cifras más actualizadas de Protección Civil, se tiene conocimiento de la muerte de una mujer de 52 años; hay cinco personas lesionadas de gravedad, otras siete regulares y 14 más leves .

El sitio quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para el seguimiento de los procesos correspondientes tras concluir las labores de atención y mitigación de riesgos.

Los traslados

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Magdalena, en el municipio del mismo nombre, y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Tequila.

Autoridades llamaron a la población a conservar la calma y facilitar el libre tránsito de las unidades de emergencia para no obstaculizar las labores de auxilio.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos municipal agregó que todos los taxis de plataforma serán gratuitos para los familiares de las personas lesionadas en el accidente ocurrido en la cabecera municipal con el fin de que puedan llevarlos a los hospitales y clínicas donde fueron trasladados .

Para solicitar el servicio, solo deben acudir a la plaza principal y calle Porfirio Díaz, esto en la cabecera municipal.

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FF