Una noche de celebración en el municipio de Amatitán, Jalisco, se transformó en tragedia tras registrarse una fuerte explosión en la plaza principal. El incidente, ocurrido durante las festividades patronales, dejó un saldo de una mujer fallecida y 26 personas lesionadas con diversos grados de gravedad .

Origen del accidente: Pirotecnia y un tanque de gas

El siniestro se desencadenó durante el espectáculo de los tradicionales "toritos" . Según los informes preliminares de las autoridades de Protección Civil, un buscapié o chispa desprendida de la pirotecnia alcanzó accidentalmente un puesto de comida cercano .

El contacto del material incandescente con un cilindro de gas LP provocó una explosión inmediata que alcanzó a los asistentes que se encontraban en las inmediaciones del puesto .

"La emergencia se originó luego de que un buscapié o chispa desprendida de un 'torito' de pirotecnia alcanzara un puesto de comida donde se encontraba un cilindro de gas LP, generándose una explosión", confirmó Protección Civil Jalisco.

Saldo de víctimas y atención médica

Las labores de apoyo se extendieron durante toda la noche y madrugada para atender a la cifra considerable de afectados. El reporte oficial al cierre de las operaciones de rescate es el siguiente:

Fallecidos: Una mujer de 52 años de edad.

Lesionados graves: 5 personas.

Lesionados regulares: 7 personas.

Lesionados leves: 14 personas.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales en los municipios vecinos de Tequila y Magdalena para recibir atención especializada debido a la naturaleza de sus quemaduras e impactos.

Zona bajo resguardo militar

Una vez concluidas las labores de mitigación de riesgos y la limpieza de escombros, el perímetro de la plaza principal de Amatitán fue asegurado.

"Tras concluir las labores de atención y mitigación de riesgos, el sitio quedó bajo resguardo de la SEDENA para el seguimiento de los procesos correspondientes".

La Secretaría de la Defensa Nacional encabezará las investigaciones para determinar las responsabilidades y verificar si se cumplían con los protocolos de seguridad requeridos para el manejo de pirotecnia en eventos masivos.

X / @PCJalisco

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Protección Civil

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