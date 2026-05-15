El Gobierno de Guadalajara anunció que habrá cierres viales a partir de este viernes 15 de mayo en la Colonia Americana como parte de la realización de la Fiesta de la Música 2026, una celebración que es organizada por la Dirección de Cultura del Ayuntamiento tapatío en colaboración con la Alianza Francesa, vecinos y comerciantes de la zona.

¿Cuáles son los cierres viales del sábado en Guadalajara?

Para el desarrollo del evento, se implementarán cierres viales a partir de las 23:00 horas del viernes 15 de mayo sobre Pedro Moreno, entre Emerson y Enrique Díaz de León, incluyendo los cruces con Atenas, Robles Gil, Argentina y Prado.

Ante dichos cierres, el Ayuntamiento de Guadalajara recomendó utilizar rutas alternas como avenida Miguel Hidalgo y López Cotilla, además, en caso de asistir al evento, priorizar el transporte público, compartir automóvil o llegar caminando para facilitar la movilidad en la zona.

Aunque las autoridades no dieron detalles sobre hasta qué hora estarán los cierres viales, se prevé que estén vigentes todo el sábado 16 de mayo debido a que la Fiesta de la Música 2026, que se realizará sobre la calle Pedro Moreno -entre Emerson y Prado- iniciará a las 14:00 horas y terminará hasta la medianoche.

¿Qué es la Fiesta de la Música 2026?

La Fiesta de la Música 2026, se trata de un evento que transformará la Colonia Americana en un gran corredor peatonal dedicado a los conciertos, la convivencia comunitaria y la actividad cultural.

En la edición de este año, la celebración reunirá a 20 bandas en vivo distribuidas en tres escenarios principales; también tendrá una gran oferta gastronómica y musical dentro de 18 restaurantes y bares participantes de la Colonia Americana, que se sumarán con sesiones de DJs, música electrónica y ritmos alternativos.

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

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