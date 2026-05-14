El Estadio Jalisco, que será sede de la Semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas y Cruz Azul el próximo sábado 16 de mayo, contará con un operativo de seguridad con cerca de dos mil elementos de distintas corporaciones estatales y municipales, así como personal de seguridad privada. También contará con vigilancia a través del Escudo Urbano C5 Jalisco y del sistema C5 municipal.

En total participarán 900 oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, 50 de la Policía Preventiva Estatal, 100 de la Policía Vial, 10 del C5 Escudo Urbano Jalisco y 14 de la Fiscalía del Estado . Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, paramédicos y de seguridad privada también estarán presentes en el recinto, con 51, 40 y 587 elementos, respectivamente. En total, el operativo de seguridad por el partido contará con mil 763 uniformados estatales y municipales .

ESPECIAL / Comisaría de Guadalajara

En tanto, la Comisaría tapatía tendrá vigilancia aérea con el helicóptero Zeus y drones, así como monitoreo de cámaras desde el Centro de Mando Móvil C5 del sistema de videovigilancia del C5 Guadalajara.

La dependencia recomienda a la afición llegar al menos tres horas antes al Estadio Jalisco, evitar llevar objetos punzocortantes y pirotecnia, cuidar a los menores y adultos mayores, usar ropa y calzado cómodos, ubicar las salidas de emergencia una vez dentro del inmueble y acatar las indicaciones del personal de seguridad y de logística. Para solicitar ayuda o realizar un reporte, los policías en campo podrán atender a la ciudadanía, o bien se puede comunicar al 33 1201 6070 o al número de emergencia del 911.

Partido de Cuartos de Final entre Chivas y Tigres, con polémica

Como parte del operativo de seguridad implementado en aquella ocasión por la Comisaría de Zapopan en las inmediaciones del Estadio AKRON, durante el partido de Vuelta de los Cuartos de Final entre Chivas y Tigres, a aficionados del equipo regiomontano se les impidió la entrada al inmueble . En videos que circularon en redes sociales, se aprecia a los fanáticos abordar sus camiones y ser escoltados por policías municipales fuera de la ciudad, pese a contar con boleto para ingresar al estadio.

ESPECIAL / Comisaría de Guadalajara

Al término del encuentro, la Policía de Zapopan informó que tres camiones de aficionados de Tigres fueron retirados del recinto "debido a que muchos de ellos refirieron no contar con boleto y venían a la expectativa de conseguir boletos acá". Además, algunos de ellos se identificaron como integrantes de la barra del club universitario y la Liga MX prohíbe la entrada de estos grupos a los estadios.

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FF