La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa, no fue investigado por el Gobierno de México tras el inicio de su Administración debido a que las autoridades correspondientes lo liberaron de posibles cargos y desecharon acusaciones en el pasado . Además, declaró que no es responsabilidad de su gestión indagar ni sancionar, sino de los organismos de seguridad en México.

La Mandataria aseguró que el Tribunal Electoral sentenció que el gobernador con licencia había ganado las elecciones en 2021 al no encontrar pruebas suficientes que demostraran "que había habido algún problema"; por otro lado, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró nexos probables de algún vínculo con grupos criminales, en los que también estaría involucrado "El Mayo" Zambada.

Elecciones en Sinaloa y el posible nexo con "El Mayo"

A la Presidenta se le planteó en "La Mañanera" del pasado miércoles que Rocha Moya contaba con dos antecedentes presuntamente criminales , uno en el ámbito electoral tras las elecciones de 2021 y otro que lo vincularía con el crimen organizado por una presunta reunión en donde habría coincidido con "El Mayo" Zambada, en la que murió el funcionario de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en 2024.

Sheinbaum respondió, acerca del caso electoral, que el Tribunal Electoral falló en favor de Rubén Rocha Moya para nombrarlo gobernador de Sinaloa, debido a que se presentaron pruebas insuficientes en contra del candidato electo para revocarle el nombramiento .

"Le corresponde al Tribunal Electoral dar la sentencia de una elección: si la elección es válida o no. [...] No sé si hubo una denuncia en ese entonces ante la FGR, lo cierto es que el Tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que valuara el Tribunal Electoral que garantizara que había habido algún problema", compartió.

Además, la Mandataria recordó que Lorenzo Córdova Vianello, en aquel tiempo, era el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y "en todo caso, él debió haber dicho 'tenemos pruebas; Tribunal, actúa', [...] las notas que manda Estados Unidos o que surgen aquí, eso ya fue evaluado por la Ley mexicana. No hay ninguna denuncia en ese caso", sentenció.

Para el segundo caso, en el que Rocha Moya estaría vinculado con el crimen organizado, Sheinbaum aclaró que la FGR realizó las indagatorias correspondientes y no hubo pruebas suficientes para continuar con la investigación en su contra .

"La FGR hizo su investigación, el gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa [...] si hay otra cosa, lo tiene que decir la propia Fiscalía, pero el gobierno no tiene que investigar algo que le corresponde a la FGR", dijo.

La carta de "El Mayo" Zambada

El sábado 10 de agosto del 2024, el abogado defensor del capo, Frank Pérez, envió a distintos medios de comunicación una carta presuntamente escrita por su cliente. En ella, Zambada confirmó la versión de haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán .

En la misiva, "El Mayo" reveló que fue engañado para reunirse con dos importantes líderes políticos de la entidad: "Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución".

Expertos en el tema del narcotráfico anticiparon que esa carta podría marcar un antes y un después para la vida pública del país, pues se trató de un señalamiento explícito contra servidores de la nación posiblemente ligados con las organizaciones criminales.

El capo narró que el 25 de julio del 2024 fue al rancho Huertos del Pedregal. Dijo haber visto a un gran número de sujetos armados con uniformes militares. De acuerdo con la carta, al llegar al lugar a resolver el asunto mandado por Guzmán López, fue secuestrado. Rocha negó reunión con El Mayo y toda relación con el crimen organizado tras la publicación de la misiva .

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