El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para un cambio drástico en su clima durante los próximos días. Tras semanas de temperaturas sofocantes que rompieron récords históricos en abril, el panorama meteorológico finalmente nos da un respiro muy necesario para todos los tapatíos.

Según los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), a partir de este viernes experimentaremos un aumento significativo en las precipitaciones . Esta situación ha generado dudas entre la población sobre si debemos sacar ya los impermeables definitivos para el resto del año.

El inicio de una anomalía climática en el Pacífico

Este viernes 15 de mayo marca el arranque oficial de la temporada de ciclones y huracanes en el Océano Pacífico. Este evento anual es un factor determinante que altera de forma directa el comportamiento del clima en toda nuestra región occidente.

Los expertos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advierten que este mes en particular presentará una anomalía climática muy importante. Se pronostica que el estado registrará muchas más lluvias de lo que habitualmente se reporta durante esta etapa de transición primaveral .

Para ser exactos, los modelos meteorológicos actuales indican que se esperan hasta 60 milímetros de precipitación acumulada. Esta cifra contrasta fuertemente con los 30 o 40 milímetros que normalmente caen, lo que significa un aumento considerable en la caída de agua para la ciudad.

¿Significa esto que ya empezó el temporal de lluvias oficial?

A pesar de que las gotas comiencen a caer con mayor frecuencia sobre el pavimento tapatío, los expertos son claros al respecto. Piden a la ciudadanía no confundirse, ya que estas precipitaciones de mayo son únicamente un preámbulo atmosférico.

El doctor Mauricio López Reyes, reconocido meteorólogo operativo del IAM, detalló en su informe que esta humedad no representa el inicio anticipado del temporal oficial. Las condiciones actuales son solo una muestra de la inestabilidad previa a la temporada fuerte.

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“Se espera que a partir de la segunda quincena de mayo tengamos las primeras precipitaciones . Según el pronóstico, estas superarán los índices de lluvias comparados con años anteriores; sin embargo, esto no significa que mayo dará pie al inicio del temporal de lluvias. Como en casi todos los años, se espera que mayo sea el mes más cálido del año, con temperaturas cálidas y estables”, mencionó.

Las verdaderas tormentas de verano iniciarán, según los pronósticos más precisos, entre el 10 y el 15 de junio . Durante esa etapa, se esperan lluvias torrenciales que superarán los 300 milímetros, poniendo a prueba la infraestructura de la metrópoli.

El fenómeno de “El Niño” y cómo protegerte hoy

Esta inestabilidad atmosférica es la antesala a la transición del fenómeno de “El Niño”, el cual se encuentra en fase neutral. Se espera que pase a una fase cálida entre julio y septiembre, provocando un calentamiento anómalo que traerá más sorpresas climáticas.

Los especialistas subrayan que estas condiciones extremas reflejan la urgencia de fortalecer nuestra cultura de prevención. Tanto las lluvias atípicas como las olas de calor que aún persisten pueden provocar afectaciones serias en la salud, la movilidad y la infraestructura urbana.

Para enfrentar esta mezcla de clima bipolar, anota estos tips rápidos:

1) Lleva siempre un paraguas contigo

2) Evita exponerte al sol directo entre las 11:00 y las 17:00 horas

3) Mantén una hidratación constante con electrolitos

4) Revisa diariamente el radar Doppler del IAM

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM

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