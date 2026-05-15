Habitantes del municipio de Amatitán, Jalisco, celebraban las fiestas patronales cuando la tragedia los alcanzó. La alegría de un "torito" se convirtió en el origen de una fatal explosión luego de que "un buscapié o chispa" de pirotecnia alcanzara un puesto de comida donde se encontraba un cilindro de gas LP, generándose una explosión .

Las cifras al momento: Protección Civil

De acuerdo con las cifras más actualizadas de Protección Civil Jalisco, se tiene conocimiento de la muerte de una mujer de 52 años . Además, hay lesionados: hay cinco personas heridas de gravedad, otras siete regulares y 14 más leves .

El sitio quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para el seguimiento de los procesos correspondientes tras concluir las labores de atención y mitigación de riesgos.

Los traslados y el apoyo del municipio

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Magdalena, en el municipio del mismo nombre, y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Tequila.

Autoridades llamaron a la población a conservar la calma y facilitar el libre tránsito de las unidades de emergencia para no obstaculizar las labores de auxilio.

Uber para los familiares

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Amatitán anunció que todos los taxis de plataforma Uber serán gratuitos para los familiares de las personas lesionadas tras la explosión en la plaza principal durante las fiestas patronales con el fin de llegar hasta los hospitales y clínicas donde fueron trasladados sus seres queridos.

Para solicitar el servicio, los familiares deben acudir a la plaza principal y calle Porfirio Díaz, esto en la cabecera municipal .

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FF