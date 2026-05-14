El problema de la calidad del agua en Guadalajara y algunos de sus municipios aledaños fue llevado hasta "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La Mandataria, junto con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detallaron las acciones que sostiene el Gobierno de México, en coordinación con el estado de Jalisco, para el saneamiento del río Lerma-Santiago.

Desde Palacio Nacional, a la Presidenta se le planteó que en Guadalajara hay una fuerte molestia ciudadana por el agua contaminada que reciben algunas colonias. Ante esto, Sheinbaum solicitó al titular de la Conagua que detallara "lo que estamos haciendo en el río Sanatiago" .

Morales López explicó que se están saneando tres principales ríos en el país: Tula (Hidalgo), el Atoyac (Puebla-Tlaxcala) y el Lerma-Santiago (Estado de México-Jalisco).

Acerca del río que se conecta entre Edomex y Jalisco, el titular declaró que "el año pasado se realizó la construcción de plantas de tratamiento, sobre todo aledañas al lago de Chapala, en municipios como El Salto, en donde es una de las zonas más contaminadas".

Conagua compartió que se están construyendo recolectores marginales para poder captar esas descargas de agua contaminada y también se construyen algunas plantas de tratamiento en asociación con el gobierno de Jalisco . "Lo estamos completando con los municipios y eso nos va a permitir que podamos sanear esa zona en una buena cantidad", aseguró.

Morales López aseveró durante su intervención que una gran parte de la contaminación en el cuerpo de agua " proviene de descargas industriales, algunas incluso municipales y domiciliarias ", por lo que Conagua ya trabaja en planes integrales con los municipios para resolver de fondo esta problemática, con el objetivo de no realizar acciones únicamente correctivas, sino preventivas para "evitar este tipo de conductas".

"Estamos a través del Cuenca [Organismo de Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico]; allí está el director Gustavo Figueroa, realizando mediciones de calidad del agua de manera semanal. Tenemos un control estricto y estamos organizándonos con los municipios para determinar las causas y tomar acciones de manera inmediata".

Los municipios tienen que hacer su parte: Sheinbaum

La Presidenta explicó que, si bien el Gobierno de México, a través de la Conagua, se encuentra trabajando en coordinación con el gobierno de Jalisco para tratar el problema de la contaminación en el río Santiago para mejorar la calidad del agua que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara, " la atribución de la operación de los sistemas de agua en los municipios la tienen principalmente los municipios ".

"En el caso de Guadalajara, tiene el municipio a cargo la operación de su sistema de agua; ellos tienen que hacer una parte importante de su trabajo ", aseveró.

La Mandataria detalló que su gobierno gestiona el apoyo para el estado de Jalisco y dijo que gran parte de la contaminación del cuerpo de agua de Edomex al estado del occidente se debe a la gestión y a la falta de seguimientos en la normativa ambiental por parte de empresas y de los propios municipios.

"¿Por qué se contamina el agua superficial? A veces porque caen los drenajes de un municipio, porque nunca se hizo un drenaje aparte o se hizo [conectado] a un cuerpo de agua, o no se hizo una planta de tratamiento que pudiera mejorar la calidad [...] Hay fábricas alrededor que no tienen plantas de tratamiento y sus escurrimientos, que en este caso pueden tener productos químicos", dijo.

Por último, la Presidenta declaró que su gobierno asumió la coordinación general e inspeccionará "dónde tienen que hacerse otros drenajes, dónde se tienen que hacer plantas de tratamiento, dónde se pueden poner otro tipo de tecnologías biológicas para la desinfección" .

No te pierdas: Sheinbaum responde a publicaciones de CNN y The New York Times: Acostumbran unas cuantas ficciones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF