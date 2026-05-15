Hombre muere arrollado por tren en Zapopan

Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida durante la madrugada de este viernes tras ser arrollado por un ferrocarril en el municipio de Zapopan. El accidente ocurrió sobre las vías del tren, a la altura de la avenida Inglaterra y la calle Acero, en la colonia Villa de Asís, en el municipio mencionado.

La víctima quedó varada a media vía

Presuntamente, la víctima intentó ganarle el paso a las tres locomotoras que circulaban juntas, pero quedó varada a media vía y fue embestida por el tren, razón por la que fue proyectada por varios metros. Paramédicos municipales confirmaron su muerte en el lugar debido al impacto por parte de la locomotora, mientras que los maquinistas del tren señalaron que no pudieron detener la marcha cuando lo observaron, lo que provocó el percance y su posterior muerte.

El cuerpo aún no se identifica

El cuerpo todavía no está identificado, pero sí fue trasladado al servicio médico forense de la ciudad en espera de ser reclamado por familiares, mientras que personal del Ministerio Público llevará a cabo las indagatorias correspondientes y deslindará responsabilidades.

Esa misma noche se registró un choque múltiple

Asimismo, durante esa misma noche se registró un choque múltiple en el paso a desnivel de las avenidas Vallarta y Patria, también en el municipio de Zapopan. En el sitio, un conductor de una camioneta pickup intentó evitar un choque luego que presuntamente otro automotor le cerrara el paso, lo cual provocó que terminara impactándose contra las jardineras de concreto del camellón central. Por esta situación, dos automóviles más resultaron con daños.

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Paramédicos municipales revisaron a los tripulantes de los tres vehículos y los reportaron ilesos. El accidente generó congestionamiento vial, ya que los escombros alcanzaron a invadir dos carriles por sentido, provocando filas de vehículos en la avenida. Bomberos y policías viales retiraron los vehículos y restos de concreto, lo que mantuvo el tráfico afectado por al menos dos horas.

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