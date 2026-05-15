Para este viernes 15 de mayo, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará un repunte muy significativo en las temperaturas diurnas. Los termómetros de la ciudad alcanzarán máximas sofocantes de hasta 35 grados Celsius durante la tarde , marcando una jornada donde el calor será el protagonista indiscutible para todos los tapatíos.

De acuerdo con los reportes más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de lluvia se mantiene en un escaso cero a quince por ciento . Esto significa que nos enfrentamos a un ambiente sumamente seco, frustrando las esperanzas de quienes anhelaban un aguacero primaveral para refrescar el pavimento.

¿Por qué ocurre esto? Esta notable ausencia de precipitaciones se debe a un fuerte sistema de alta presión que actualmente domina la región central de Jalisco. Este fenómeno meteorológico actúa como un escudo, bloqueando la entrada de humedad proveniente del Pacífico y despejando los cielos casi por completo sobre nuestra metrópoli.

Ante esta situación, los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG advierten que la radiación solar será extrema, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas. Por lo tanto, la sensación térmica en las calles podría ser aún mayor al registro oficial, exigiendo a la población extremar precauciones al salir.

El pronóstico para el resto de la semana: sin tregua a la vista

Quienes esperaban un respiro durante el sábado y el domingo tendrán que seguir lidiando con el intenso calor tapatío. Las condiciones atmosféricas no mostrarán cambios drásticos a corto plazo, manteniendo un patrón de cielos mayormente despejados y una constante sensación de bochorno que dominará las actividades del fin de semana.

Especialistas de la Universidad de Guadalajara han señalado que el fin de semana mantendrá temperaturas mínimas de 18 grados por la mañana. Sin embargo, el ambiente fresco durará poco, ya que los valores escalarán rápidamente por encima de los 33 grados Celsius en cuanto el sol alcance su punto más alto.

Aunque el domingo por la noche podría presentarse un ligero incremento en la nubosidad sobre la ciudad, las posibilidades de que caiga una tormenta verdaderamente refrescante son prácticamente nulas. Los vientos serán débiles, soplando a no más de 15 kilómetros por hora, lo que impedirá dispersar el aire caliente estancado.

Será hasta la tarde del próximo lunes cuando un muy leve ingreso de humedad podría generar algunas lloviznas aisladas en zonas montañosas cercanas. No obstante, estas precipitaciones serán insuficientes para mitigar el bochorno acumulado en la zona urbana, por lo que el uso de ventiladores y aires acondicionados seguirá siendo indispensable.

Tips rápidos para sobrevivir al implacable clima tapatío

- Mantente hidratado: bebe al menos dos litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed, y evita el consumo excesivo de bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que estas favorecen la deshidratación rápida de tu organismo frente a las altas temperaturas que azotan a la ciudad.

- Utiliza protector solar: aplica un factor de protección alto, viste ropa holgada de colores claros y no olvides llevar gafas de sol o sombrero si necesitas caminar por la calle durante las horas de mayor radiación ultravioleta para evitar quemaduras graves en tu piel.

- Protege a tus mascotas y familia: evita realizar actividades físicas intensas al aire libre durante el mediodía, asegúrate de que tengan sombra constante, agua fresca y jamás los dejes encerrados dentro de un vehículo bajo el sol, ya que el golpe de calor puede ser letal.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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