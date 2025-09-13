Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 13 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 69%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

