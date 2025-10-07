Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 7 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos