Martes, 07 de Octubre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 7 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

