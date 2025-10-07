Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este martes 7 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

