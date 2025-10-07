Martes, 07 de Octubre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

El clima en Zapopan para este martes 7 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

