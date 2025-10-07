Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 7 de octubre anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

