Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este martes 7 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 86%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 14 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

