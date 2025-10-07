Martes, 07 de Octubre 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

Redacción web

El clima en Tlaquepaque para este martes 7 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

