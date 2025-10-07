Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 7 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

