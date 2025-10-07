Martes, 07 de Octubre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

