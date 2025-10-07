Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

