Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23