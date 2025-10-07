Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 7 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos