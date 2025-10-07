Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 7 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 13Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 12Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Zapopan