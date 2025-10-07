Martes, 07 de Octubre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este martes 7 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 12

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

