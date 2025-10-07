Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este martes 7 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún