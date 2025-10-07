Martes, 07 de Octubre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este martes 7 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

