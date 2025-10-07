Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 7 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 7 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 74%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

