Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 23 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

  • Clima en Tlajomulco de Zúñiga
  • Clima

