Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 23 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 23 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

