Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 19 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14