Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 19 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 19 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

