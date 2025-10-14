Martes, 14 de Octubre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 14 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

