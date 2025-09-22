Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 22 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 22 de septiembre determina que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

