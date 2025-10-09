Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 9 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

