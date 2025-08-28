Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 28 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

