Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este jueves 28 de agosto anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 72%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17