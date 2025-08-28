Jueves, 28 de Agosto 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este jueves 28 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

