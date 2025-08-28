Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 28 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala