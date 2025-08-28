Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 28 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

