Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 28 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Guadalajara