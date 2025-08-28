Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 28 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

