Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Tlaquepaque para este jueves 28 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14