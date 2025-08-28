Jueves, 28 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 28 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 29 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones