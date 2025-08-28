Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 28 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 29 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala