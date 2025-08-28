Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este jueves 28 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Lunes 1 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Martes 2 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Miércoles 3 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

