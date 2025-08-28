Jueves, 28 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este jueves 28 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Lunes 1 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Martes 2 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Miércoles 3 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones