Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 28 de agosto anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 93%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

