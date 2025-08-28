Jueves, 28 de Agosto 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 28 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 73%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

