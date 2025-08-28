Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 28 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 73%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tonalá