Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 28 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

