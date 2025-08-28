Jueves, 28 de Agosto 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 28 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este jueves 28 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 68%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

